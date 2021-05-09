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Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы завершился в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пролётом авиации завершился военный парад в столице России в ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Парад продолжался один час десять минут. В нём приняли участие более 12 тысяч человек, свыше 190 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолётов и вертолётов - по числу победных лет.

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Самым зрелищным элементом парада стал пролёт авиации, который до последнего времени был под вопросом из-за неблагоприятных погодных условий.

Пролёт авиатехники впервые открыли сразу три тяжёлых транспортных вертолёта Ми-26.

Пешим строем по брусчатке Красной площади прошли 37 парадных расчётов численностью 12 018 человек.

В состав механизированной колонны была включена 191 единица техники.

В составе сводного военного оркестра было 900 человек. Они завершили парад песней "Победа остаётся молодой".

Москва День Победы парад

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