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Люди несут цветы к Бронзовому солдату в День победы в Эстонии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Центром празднования Дня Победу в Эстонии по традиции стал памятник Бронзовый солдат на Военном кладбище в Таллине. К монументу воину-освободителю Таллина от немецких оккупантов жители столицы начали возлагать цветы еще накануне.

В воскресенье утром у подножья памятника был зажжен памятный огонь Победы.

Посол России в Таллине Александр Петров поздравил жителей Эстонии с Днем Победы.

"9 мая мы отдаем дань подвигу советского народа, жителям всех союзных республик - в том числе Эстонской ССР - стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу, приближая День Победы. Мы склоняем голову перед стойкостью и героизмом миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей, которые отдали жизнь за свободу будущих поколений", - говорится в поздравлении.

В связи с пандемией коронавируса органы полиции и здравоохранения призвали в нынешних условиях ради безопасности отмечать торжественный день дома, пришедших же на кладбища и к памятникам попросили соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не оставаться долго на одном месте.

В связи с коронавирусными ограничениями было решено отменить проведение марша "Бессмертный полк". В тоже время жители стран Балтии смогут принять участие в онлайн-акции "Бессмертный полк - Балтия".

В республике официально День победы не празднуют, он не отмечен в календаре важных государственных дат и праздников. 9 мая в Эстонии отмечают День Европы и День матери.

Эстония День Победы

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