К памятнику в парке Победы в Риге выстроилась очередь

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Люди стоят в очереди длиной несколько сотен метров, чтобы возложить цветы к памятнику освободителям Риги в парке Победы, сообщает в воскресенье агентство BNS.

По наблюдениям агентства, сейчас в очереди стоят более тысячи человек, и их число увеличивается. Поток людей контролируется полицией, очередь двигается вперед организованно.

В парк Победы прибывает все больше людей. Полиция работает в соответствии с ранее разработанным планом обеспечения общественного порядка.

Ранее в воскресенье сообщалось, что полиция закрыла прямой доступ к памятнику освободителям Риги в парке Победы. Людям, которые пришли, чтобы возложить цветы, предлагают оставить их на столах, размещенных перед памятником. Затем к нему их относят работники столичного предприятия "Ригас межи".

С утра у памятника собралось несколько сотен людей. Многие выражают недовольство тем, что не могут сами отнести цветы, но никаких конфликтов с полицией не возникает.

С учетом эпидемиологической ситуации в стране полиция в воскресенье призывает людей не приходить к памятнику. Доступ к нему ограничен. Площадь вокруг него огорожена полицейскими заграждениями.