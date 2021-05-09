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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:46Заразились
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Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В замке Дракулы в Трансильвании создали центр вакцинации против COVID-19, cообщается на сайте BBC News.

Медики с изображениями клыков на халатах предлагают вакцинироваться препаратом Pfizer BioNTech всем, кто посещает замок Бран XIV века на границе Мунтении и Трансильвании. Такая акция является частью правительственной программы, направленной на то, чтобы побудить румын вакцинироваться. Все привитые в замке посетители получат специальный "диплом вакцинированного в замке Бран", а если они захотят посетить экспозиции, то получат бесплатный доступ на выставку с средневековыми инструментами пыток.

С начала пандемии в Румынии было зарегистрировано чуть более миллиона случаев заражения и почти 29 000 смертей.

Правительство страны заявило, что хочет вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю, но почти половина румын говорит, что они не хотят делать прививку - один из самых высоких уровней нерешительности в Европе, согласно опросу Globesec.

Хроника 09 января 2020 года – 09 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Румыния COVID-19 коронавирус Pfizer BioNTech

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