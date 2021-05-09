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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:03Заразились
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В Германии вакцинированных людей освободили от ограничений

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Граждане Германии, вакцинированные против COVID-19, с воскресенья освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений, действующих в стране в качестве меры безопасности, передают европейские СМИ.

Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается теперь комендантский час. В парикмахерских и других сервисах им больше не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест.

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Кроме того, по возвращению в страну таким категориям граждан теперь не нужно будет отбывать обязательный карантин, только если они возвращаются не из стран с высоким риском распространения мутаций коронавируса.

Тем не менее, вступающие в силу правила не отменяют ношение маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Благодаря тому, что число зараженных во многих регионах страны снижается, власти многих федеральных земель рассматривают ослабление ограничений в ближайшие недели. Так, в Баварии, где действовали одни из самых строгих ограничений в Германии, с 10 мая откроются рестораны, театры, кинотеатры и пивные сады, а с 21 мая будут открыты отели, кэмпинги и коттеджи для сдачи в аренду отдыхающим.

Хроника коронавируса. Май.

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Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Хроника 09 января 2020 года – 09 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Коронавирус

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