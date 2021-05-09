В Москве третий день подряд число больных COVID за сутки выше 2,7 тыс.

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 2 828 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне, информирует штаб, сообщалось о 2 765 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы выросла на 63 случая. Третий день подряд в городе фиксируется более 2,7 тыс. больных COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек. С начала пандемии скончались 18 837 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 134 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 8 тыс. 676 человек.

Накануне сообщалось о 2 482 выписанных и 57 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 9 мая составляет 1 млн 116 тыс. 388.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.