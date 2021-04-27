Хакеры попытались получить доступ к технологиям создания российской COVID-вакцины

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские специалисты зафиксировали рост кибератак на разработчиков вакцин от коронавируса в период пандемии, хакеры в частности, пытались получить доступ к разработкам центра "Вектор", заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика", - сказал Мурашов журналистам во вторник.

По его словам, "все компьютерные атаки на один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России "Вектор" имели своей целью несанкционированный доступ к информационным ресурсам организации, что свидетельствует о планах заполучить технологии создания вакцины от COVID-19.

Центр "Вектор" является создателем вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

"Коронавирусные" хакерские атаки

По словам Мурашова, в минувшем году основными целями хакеров стали не кредитно-финансовые организации, как в 2019 году, а органы госвласти и предприятия промышленности.

"Созданный вокруг COVID-19 информационный фон привел к росту числа компьютерных атак методом социальной инженерии, в которых в качестве "приманки" использовалась тема коронавирусной инфекции. В состоянии стресса люди становились крайне восприимчивыми к мошенническим уловкам хакеров, использовавших в своих интересах сформировавшиеся под воздействием пандемии новые реалии", - сказал Мурашов.

Также фиксировались кибератаки методом компрометации персональных данных стали системы телемедицины, популярные при лечении на дому.