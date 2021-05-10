Французские протестующие призвали к борьбе с изменением климата

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Тысячи демонстрантов вышли на улицы Парижа и других французских городов в воскресенье, призывая к более масштабным мерам в борьбе с изменением климата, сообщает телеканал ABC News.

Общенациональные протесты начались после того, как нижняя палата парламента на этой неделе одобрила законопроект о климате, направленный на ограничение выбросов парниковых газов. Однако, по мнению протестующих, закон об охране окружающей среды принимается недостаточно быстро.

"В нынешнем виде (предложенный) закон является климатическим и социальным провалом", - заявила группа активистов по изменению климата "Ensemble pour le climat" ("Вместе за климат").

Активисты обвиняют президента Эммануэля Макрона, который заявлял о своей поддержке действий по изменению климата, в том, что он "ослабил" комплекс мер, первоначально предложенных группой из 150 граждан, которые работали над этим вопросом в течение нескольких месяцев.

Законопроект, который сейчас будет обсуждаться в Сенате, включает в себя запрет на внутренние рейсы продолжительностью менее двух с половиной часов, которые можно совершать поездом, а также меры по поддержке реконструкции зданий с высокой энергоемкостью и стимулирование производства более экологичных автомобилей. Между тем французская газета Journal du Dimanche сообщила в воскресенье, что референдум о включении необходимости сохранения окружающей среды в Конституцию Франции, обещанный Макроном, не состоится. Это изменение требует парламентского голосования.