Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 22 апреляЗаразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Пентагон назвал климатический кризис "экзистенциальной" угрозой для нацбезопасности США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин назвал изменение климата "экзистенциальной" угрозой национальной безопасности США.

В миреКлиматическая повестка с политическим окрасом. ОбобщениеКлиматическая повестка с политическим окрасом. ОбобщениеЧитать подробнее

"Сегодня ни одна страна не может обрести прочную безопасность без решения проблемы климатического кризиса. Мы сталкиваемся со всевозможными угрозами в нашей работе, но лишь немногие из них действительно заслуживают того, чтобы называться экзистенциальными. Таким является климатический кризис", - заявил Остин во время международного климатического саммита, организованного Белым домом.

В миреВ США сочли достойными идеи Путина по вопросам климатаЧитать подробнее

"Климатический кризис - это глубоко дестабилизирующая сила для нашего мира. По мере таяния Арктики усиливается конкуренция за ресурсы и влияние в регионе. Ближе к экватору повышение температуры, частые и интенсивные экстремальные погодные явления в Африке и Центральной Америке угрожают миллионам людей засухой, голодом и переселением", - добавил он.

По его словам, за последние несколько лет Пентагон сталкивался с последствиями изменения климата для военных объектов.

Среди них был ураган "Майкл" 2018 года, который "нанес миллиарды долларов ущерба военно-воздушной базе Тиндалл во Флориде", и сильное наводнение реки Миссури в 2019 году, повредившее военно-воздушную базу Оффатт (штат Небраска).

"Лесные пожары в Калифорнии угрожают другим военным объектам, вынуждая их к повторной эвакуации. Тайфуны на Гуаме чаще всего случались с июня по декабрь, но в феврале 2019 года тайфун Вутип вынудил нас приостановить учения с нашими австралийскими и японскими союзниками", - добавил Остин.

Джо Байден в начале своего президентства провозгласил новую политику, направленную на то, чтобы установить "климатические соображения как важнейший элемент внешней политики и национальной безопасности США".

В рамках этого Пентагон в январе объявил, что теперь он будет учитывать изменение климата при планировании военных учений и включит этот вопрос в свою будущую Стратегию национальной обороны.

Министерство обороны США в марте также объявило о создании рабочей группы по реагированию на указы Байдена, направленные на решение климатического кризиса.

США Пентагон

Новости по теме

Новости

В Миннеаполисе прошли похороны застреленного полицией Данте Райта

В Миннеаполисе прошли похороны застреленного полицией Данте Райта

Грета Тунберг призвала страны отказаться от ископаемого топлива

Грета Тунберг призвала страны отказаться от ископаемого топлива

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Пилотируемый Crew Dragon-2 компании SpaceX стартует к МКС

Глава СММ ОБСЕ на Украине заявил о расширении боевых действий в Донбассе

Пандемия коронавируса

ЕС готов ввести к лету "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза

ЕС готов ввести к лету "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза

В США сочли достойными идеи Путина по вопросам климата

Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс

Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс

Категории и число сотрудников посольств РФ и Чехии приводятся к паритету

Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение

Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');