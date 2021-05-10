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Нетаньяху заявил, что боевики из сектора Газа "перешли красную черту"

Ранее десятки ракет были выпущены из Газы по Израилю, в том числе по Иерусалиму

Нетаньяху заявил, что боевики из сектора Газа "перешли красную черту"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа, передает The Jerusalem Post.

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". Премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

Также Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет эскалации ситуации.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев. Он отметил, что для стабилизации ситуации израильские власти временно запретили посещать Храмовую гору - самое священное место для иудеев.

Обострение палестино-израильского конфликта

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне вердикта суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей и решения израильских властей закрыть Дамасские ворота в священный для мусульман месяц Рамадан.

В понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным общества палестинского Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев.

Также 10 мая из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки.

Израиль Иерусалим Биньямин Нетаньяху Палестина

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