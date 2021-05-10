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СМИ сообщили о выпущенных ракетах из сектора Газа в сторону Иерусалима

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - До шести ракет были запущены в понедельник из сектора Газа в район Иерусалима, сообщает издание The Times of Israel.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Запуск ракет сопровождался сиренами воздушной тревоги над Иерусалимом и центральным Израилем.

По данным израильского телевидения, в настоящий момент армия обороны Израиля проверяет место падения одной из ракет.

Пуски ракет сопровождались одобрительной реакцией палестинцев, собравшихся возле Дамасских ворот в Иерусалиме.

Ответственность за обстрел взяло на себя военизированное крыло движения ХАМАС - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Впоследствии армия обороны Израиля сообщила, что из сектора Газы в сторону Иерусалима были пущены семь ракет. Одна была перехвачена израильскими системами ПВО, а еще шесть упали на открытой местности, отмечает The Times of Israel.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинуло ультиматум в адрес израильских властей.

Израиль ХАМАС сектор Газа

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