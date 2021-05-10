Пожар произошел на территории Храмовой горы в Иерусалиме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в понедельник вечером на территории Храмовой горы в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

По информации израильской полиции, огонь разгорелся из-за того, что неизвестные запустили в сторону Храмовой горы фейерверки. Расположенные на территории комплекса сооружения не пострадали.

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Ранения получили сотни палестинцев.