Блинкен призвал стороны ближневосточного конфликта принять меры по деэскалации

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что сторонам конфликта на Ближнем Востоке необходимло стабилизировать ситуацию.

"Всем сторонам нужно вести деэскалацию ситуации, сокращать напряженность, предпринимать практические шаги, чтобы все успокоилось", - приводят западные СМИ слова Блинкена перед встречей с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Блинкен назвал положительными шагами изменение маршрута парада в честь Дня Иерусалима и перенос решения суда о выселении палестинских семей.

Также он выразил обеспокоенность в связи с ракетными атаками из сектора Газа против Израиля и призвал немедленно прекратить обстрелы.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Затем из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. В ХАМАС впоследствии утверждали, что был произведен запуск более 100 ракет. В армии обороны Израиля подтвердили 45 ракетных пусков, семь из которых были направлены в сторону Иерусалима.

В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов 20 человек, включая девять детей.