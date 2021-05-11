Обвиняемый на Шри-Ланке российский зоолог выписался из больницы из-за безденежья

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ученый Александр Игнатенко, которого судят в Шри-Ланке за незаконный сбор жуков и контрабанду, вынужден был выписаться из больницы из-за нехватки денег для получения необходимой медпомощи. Об этом сообщил во вторник "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Игнатенко попал в больницу в конце апреля из-за обострившейся язвы желудка, которую он получил после нахождения в ланкийской тюрьме.

"Ему пришлось выписаться из больницы из-за нехватки средств на лечение. Некоторые улучшения есть, но до конца он не выздоровел. Пока состояние его здоровья вызывает опасения", - сказал Мельников.

Он отметил, что Игнатенко необходимо участвовать в судебных заседаниях, что также стало одной из причин выписки из больницы. Очередное заседание состоится 17 мая.

"На очередном судебном заседании, которое недавно состоялось, выяснилось, что полицейские ненадлежащим образом изымали вещественные доказательства. Один из полицейских заявлял, что изъятие вещественных доказательств по месту жительства ученых производилось поздно вечером, а на фотографиях, которые полиция предоставила местным СМИ, четко видно, что съемка производилась днем. Вероятно, что полицейские сделали снимок уже на следующий день без участия понятых и самих подозреваемых, что указывает на незаконность их действий", - добавил Мельников.

Ранее мать Игнатенко обратилась в Российский фонд мира за финансовой помощью, чтобы покрыть долги сына и других россиян в Шри-Ланке. Для этого необходимо более 500 тыс. рублей.

Зоолог из Ростова-на-Дону Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов – Артем Рябов и Николай Килафян – были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд.

Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

По словам Игнатенко, если его признают виновным, ему будет необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей в эквиваленте, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года дело отправили на дорасследование.