Госпитализирован ученый из РФ, которого Шри-Ланка судит за сбор жуков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ученый Александр Игнатенко, которого судят в Шри-Ланке за незаконный сбор жуков и контрабанду, попал в больницу из-за обострившейся язвы желудка, сообщил в среду "Интерфаксу" вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Игнатенко попал в больницу. У него обострилась язва желудка, которую он получил в ланкийской тюрьме. Его состояние оценивается как среднее. К сожалению, есть риск, что ему скоро придется выписаться из больницы, не получив необходимой помощи в связи с отсутствием денег на лечение", - сказал Мельников.

Он отметил, что Игнатенко и другие россияне, проходящие по делу о незаконном сборе жуков в Шри-Ланке, продолжают испытывать финансовые трудности, а их семьи не могут обеспечить их необходимыми средствами.

"Что касается судебных процессов, на очередном из которых должны допрашивать второго свидетеля по делу, то их пока не собираются переносить, хотя Игнатенко должен на них присутствовать", - добавил Мельников.

Ранее мать Игнатенко обратилась в Российский фонд мира за финансовой помощью, чтобы покрыть долги сына и других россиян в Шри-Ланке. Для этого необходимо более 500 тыс. рублей.

Зоолог из Ростова-на-Дону Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд.

Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением насекомых, а подбирал погибших особей вдоль дороги, фотографировал и описывал их.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

По словам Игнатенко, если его признают виновным, ему будет необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей в эквиваленте, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года дело отправили на дорасследование.