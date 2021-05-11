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Израиль сообщил о новой масштабной операции против боевиков из Газы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой будут задействованы примерно 80 боевых самолетов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя военного командования Хеди Зильбермана.

Он отметил что в операции, начавшейся во второй половине дня, в частности, задействованы новейшие самолеты F-35.

Израильские военные планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.

Зильберман предупредил, что операция займет немало времени. "Это - не тот тип операции, которую можно провести всего за сутки. В данном случае нужно больше времени", - сказал он.

Также он сообщил, что 3 тыс. резервистов призваны в армию в связи с обострением обстановки в секторе Газа.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Противостояние между палестинцами из Газы и израильской армией продолжилось и во вторник.

С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено несколько сотен ракет.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограниения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль сектор Газа

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