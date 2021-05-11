Израиль сообщил о новой масштабной операции против боевиков из Газы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой будут задействованы примерно 80 боевых самолетов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя военного командования Хеди Зильбермана.

Он отметил что в операции, начавшейся во второй половине дня, в частности, задействованы новейшие самолеты F-35.

Израильские военные планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.

Зильберман предупредил, что операция займет немало времени. "Это - не тот тип операции, которую можно провести всего за сутки. В данном случае нужно больше времени", - сказал он.

Также он сообщил, что 3 тыс. резервистов призваны в армию в связи с обострением обстановки в секторе Газа.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Противостояние между палестинцами из Газы и израильской армией продолжилось и во вторник.

С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено несколько сотен ракет.