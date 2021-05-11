Израиль уничтожил 130 целей в секторе Газа в ответ на пуски ракет

Ликвидированы 15 боевиков ХАМАС

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС, приводит газета The Jerusalem Post слова представителя армии обороны Израиля.

В частности, продолжает издание, ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС, расположенной в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки ХАМАС, по местам производства боеприпасов, по военным комплексам ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", а также по двум тоннелям, которые использовали боевики.

По словам представителя армии обороны Израиля, военные готовы к целому ряду сценариев, в том числе и к эскалации. Он добавил, то операция, получившая название "Стражи стены", продлится несколько дней и нанесет серьезный урон ХАМАС. При этом израильтяне не исключают и проведения наземной операции в секторе Газа.

"Мы продолжим предпринимать активные действия против ХАМАС и других террористических организаций", - сказал представитель израильской армии. При этом он возложил вину за происходящее на ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

The Jerusalem Post напоминает, что с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.

Обострение ситуации в Восточном Иерусалиме

Накануне ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю атаками.

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев, начавшиеся из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. В понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили о гибели 20 человек в результате этих ударов, включая девять детей. Еще 65 человек, по данным СМИ, были ранены.