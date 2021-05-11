Из сектора Газа по югу Израиля выпустили еще около 40 ракет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Еще примерно 40 ракет были запущены во вторник из сектора Газа по городам на юге Израиля, сообщило издание Times of Israel.

В результате обстрела легкие ранения получили два человека. Повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон.

По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.

Ранее сообщалось, что в этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.