Израиль уничтожил 13-этажный жилой дом в секторе Газа
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа, в результате чего постройка полностью обрушилась, сообщает The Times of Israel.
В сообщении указывается, что в здание попала ракета. До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище. Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: это было своеобразным последним предупреждением: эта ракета не нанесла существенного ущерба и лишь предупредила жителей, что нужно держаться от здания подальше. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности.
Пока неясно, по какой причине израильская армия нанесла такой удар, отмечает газета.
В соцсетях опубликованы видеоролики, на которых видно, как сразу после попадания ракеты здание полностью обрушивается. Палестинские очевидцы при этом кричат "Аллах акбар".
طائرات الاحتلال تدمّر برج هنادي غربي مدينة غزة— عايدة 🍃 (@a00598) May 11, 2021
الحمد الله ربنا سلم pic.twitter.com/Qc5DRznZ7F
In pictures: Smoke rises from a residential building in Gaza after it was destroyed by Israeli air strike. It is not immediately clear if there are casualties pic.twitter.com/o7vSaMw82P— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 11, 2021
Армия обороны Израиля проводит операцию, нанося удары по боевикам движения ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона предпринимает такие действия в ответ на организованные ХАМАС ракетные обстрелы юга Израиля.