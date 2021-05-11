Израиль уничтожил 13-этажный жилой дом в секторе Газа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа, в результате чего постройка полностью обрушилась, сообщает The Times of Israel.

В сообщении указывается, что в здание попала ракета. До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище. Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: это было своеобразным последним предупреждением: эта ракета не нанесла существенного ущерба и лишь предупредила жителей, что нужно держаться от здания подальше. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности.

Пока неясно, по какой причине израильская армия нанесла такой удар, отмечает газета.

В соцсетях опубликованы видеоролики, на которых видно, как сразу после попадания ракеты здание полностью обрушивается. Палестинские очевидцы при этом кричат "Аллах акбар".

طائرات الاحتلال تدمّر برج هنادي غربي مدينة غزة



الحمد الله ربنا سلم pic.twitter.com/Qc5DRznZ7F — عايدة 🍃 (@a00598) May 11, 2021

In pictures: Smoke rises from a residential building in Gaza after it was destroyed by Israeli air strike. It is not immediately clear if there are casualties pic.twitter.com/o7vSaMw82P — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 11, 2021

Армия обороны Израиля проводит операцию, нанося удары по боевикам движения ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона предпринимает такие действия в ответ на организованные ХАМАС ракетные обстрелы юга Израиля.