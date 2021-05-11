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В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги сработали во вторник вечером в Иерусалиме, сообщает Associated Press.

Одновременно с этим в секторе Газа было слышно, как боевики запускают ракеты. Предполагается, что их целью был именно Тель-Авив.

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При этом, по некоторым данным, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления тревоги были слышны звуки взрывов.

Боевое крыло ХАМАС, со своей стороны, сообщило, что запустило 130 ракет в сторону Тель-Авива. Израильские СМИ отмечают, что для перехвата этих ракет задействована система ПРО "Железный купол".

Ранее во вторник палестинская группировка ХАМАС заявила, что готова нанести удары по Тель-Авиву, если Израиль не прекратит обстреливать сектор Газа.

Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.

Израиль Тель-Авив

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