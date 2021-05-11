Жители города близ Тель-Авива получили ранения из-за ракетного обстрела

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Несколько жителей израильского города Холон близ Тель-Авива получили ранения в результате проведенного из сектора Газа ракетного обстрела, сообщает The Times of Israel.

Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Bus hit in Holon pic.twitter.com/OIe92grlqN — ELINT News (@ELINTNews) May 11, 2021

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. В этом городе сработали сирены воздушной тревоги.

Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.