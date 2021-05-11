Женщина погибла неподалеку от Тель-Авива из-за ракетного обстрела

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Женщина погибла в израильском городе Ришон-ле-Цион неподалеку от Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает издание Haaretz.

По данным издания, она умерла после прямого попадания ракеты в ее дом. Газета Times of Israel пишет, что также под удар попали города Рамат-Ган, Сдот и Тайбе. Несколько жителей израильского города Холон близ Тель-Авива также получили ранения.

Боевики ХАМАС ранее заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. В этом городе сработали сирены воздушной тревоги.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.

Аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки.