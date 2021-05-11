Аэропорт Тель-Авива возобновил работу после ракетных обстрелов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива во вторник вечером возобновил работу после паузы, вызванной палестинской ракетной атакой, сообщает The Times of Israel.

В общей сложности, работа аэропорта была остановлена более чем на час.

Во вторник в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В частности, сигналы тревоги прозвучали и в районе аэропорта.

Ранее боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.