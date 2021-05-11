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Нетаньяху заявил, что группировки из Газы заплатят кровью за обстрелы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят "очень большую цену" за проводимые на этой неделе ракетные обстрелы Израиля, заявил во вторник вечером израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его слова опубликовали израильские СМИ.

"ХАМАС и Исламский джихад" платят и будут платить цену за свою воинственность. Они заплатят своей кровью", - добавил премьер-министр.

В свою очередь министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что военные готовят удары по сотням объектов в секторе Газа. "Мы готовимся поразить очень много целей. Это - только начало", - заверил он.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Ранее Нетаньяху заявил, что ракетные удары из Газы нельзя оставить без ответа, так как палестинские группировки "пересекли красную линию в День Иерусалима", атаковав его окраины.

Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС Исламский джихад Бени Ганц

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