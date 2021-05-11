Лидер ХАМАС заявил, что нанес поражение Израилю и готов к эскалации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его бойцы сумели нанести поражение Израилю, проведя ракетные обстрелы городов.

"Мы добились победы в борьбе за Иерусалим", - цитируют его израильские СМИ.

По мнению Хании, теперь между ХАМАС и Израилем установился "новый баланс сил".

Кроме того, по сообщению западных СМИ, Хания заверил, что если Израиль пойдет на эскалацию конфликта, то он "готов к этому".

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Во вторник вечером ХАМАС сообщил, что запустил в сторону Тель-Авива 130 ракет. Некоторые из них разорвались на территории населенных пунктов в центральной части Израиля. Поступили сообщения о раненых и о погибшей женщине.

Изначально боевики в секторе Газа начали запускать ракеты, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки "заплатят своей кровью" за ракетные обстрелы Израиля. В свою очередь министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что военные готовят удары по сотням объектов в секторе Газа.