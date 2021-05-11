Медведчук назвал обвинения прокуратуры политической расправой

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал политической расправой подозрение, выписанное ему генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. Он также подтвердил, что находится на Украине и не собирается скрываться от правосудия.

По мнению Медведчука, политическая расправа над ним началась за его принципиальную позицию.

"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" во вторник вечером.

Политик добавил, что продолжит "участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей".

Сотрудники Службы безопасности Украины 11 мая провели следственные действия в доме Медведчука.

Венедиктова также подписала подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму в отношении украинского депутата Тараса Козака.