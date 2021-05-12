Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Кремль считает ситуацию с нардепом внутренним делом Украины

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука является внутренним делом этой страны, важно, чтобы она не стала частью политической кампании с целью устранить конкурента, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, Медведчук находится на Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли РФ предоставить Медведчуку политическое убежище.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутреннее дело Украины. Но мы наблюдаем за этим самым тщательным образом и хотели бы убедиться, что за этим не стоит преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина с целью избавиться от политического конкурента", - сказал Песков. Он убежден, что это "было бы недопустимо с точки зрения современного государства, с точки зрения духа и буквы демократии".

На вопрос о возможной помощи Медведчуку со стороны России, Песков сказал: "Он не обращался, насколько я знаю, за помощью, и вряд ли мы можем оказать ему какую-то помощь на фоне преследования, которое сейчас имеет место".

"Мы убеждены, что он является проукраинским, украинским политиком, но, в отличии от многих остальных политиков на Украине, он придерживается политики нормализации и поддержания на должном уровне отношений с РФ. Насколько мы видим по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует достаточно большому количеству украинцев", - отметил Песков.

Ранее стало известно, что народные депутаты Украины фракции ОПЗЖ Медведчук и Тарас Козак уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. До этого сотрудники СБУ провели обыски в доме Медведчука.

Сам нардеп назвал происходящее с ним политической расправой. Он также подтвердил, что находится на Украине и не собирается скрываться от правосудия.