Представитель ХАМАС в Газе призвал арабов к восстанию против Израиля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Представитель боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа Абу Убайда в эфире телеканала "Аль- Акса" призвал арабских граждан Израиля к "восстанию".

"Бригады аль-Кассама (Бригады Изаддина аль-Касама - боевое крыло ХАМАС - ИФ) уже близко к вам, они рисуют карту родины своими ракетами и своим сопротивлением против нашего и вашего врага", - сказал он.

Как сообщают СМИ, в среду утром акты насилия вспыхнули в ряде смешанных еврейско-арабских городов Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе Лод, недалеко от Тель-Авива, после того, как во вторник появились сообщения о том, что арабы подожгли синагогу, а евреи забросали камнями автомобиль, которым управлял арабский житель.

"Мы потеряли контроль над городом и улицами", - заявил в интервью израильскому телеканалу каналу N12 мэр Лода Яир Ревиво.

Сотрудники службы безопасности сообщили, что для борьбы с беспорядками направили в город 16 рот пограничной полиции. В Лоде за ночь были арестованы десятки людей.

СМИ свидетельствуют о беспорядках в большинстве арабских городов в центральной и северной частях Израиля, включая Умм-аль-Фахм и Джиср-аз-Зарка.

В Хайфе и Яффе, Назарете арабские протестующие размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку палестинцев. Арабские граждане Израиля были среди тысяч палестинцев в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме, сообщают СМИ.

В то же время, боевики движения ХАМАС в среду утром продолжили интенсивный ракетный обстрел территории Израиля, в том числе его населенных пунктов, сообщает пресс-служба израильской армии и местные СМИ.

"Террористы безостановочно ведут ракетный обстрел из сектора Газа, в гражданские лица в центральной и южной частях Израиля проводят ночь в убежищах, чтобы защитить себя от ракетного огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

В нем отмечается также, что "все новыми ракетами ведется обстрел Тель-Авива, семьи просыпаются и спешат в бомбоубежища".

По состоянию на раннее утро среды в результате ракетных обстрелов погибли три израильские женщины, 46 человек получили ранения, свидетельствуют СМИ со ссылками на официальные источники.

Два человека получили ранения в результате попадания ракеты в дом в городе Лод рано утром в среду, один из них скончался от полученных травм, а другой находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщениях.

Система противоракетной обороны "Железный купол" была активирована рано утром в среду в городе Димона, где, по сообщениям, находится секретный ядерный реактор, сообщает в среду израильский телеканал N12.

"В ответ на СОТНИ (заглавными буквами в тексте - ИФ) ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе", - говорится сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.