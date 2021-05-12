Три гражданки Израиля погибли в результате ракетных обстрелов ХАМАС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Боевики движения ХАМАС в среду утром продолжили ракетный обстрел территории Израиля, в результате чего погибли три израильтянки, 46 человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии и местные СМИ.

"Террористы безостановочно ведут ракетный обстрел из сектора Газа, а гражданские лица в центральной и южной частях Израиля проводят ночь в убежищах, чтобы защитить себя от ракетного огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

В нем отмечается также, что "все новыми ракетами ведется обстрел Тель-Авива, семьи просыпаются и спешат в бомбоубежища".

Два человека получили ранения в результате попадания ракеты в дом в городе Лод рано утром в среду, один из них скончался от полученных травм, а другой находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщениях.

Система противоракетной обороны "Железный купол" была активирована рано утром в среду в городе Димона, где, по сообщениям, находится секретный ядерный реактор, сообщает в среду израильский телеканал N12.

"В ответ на СОТНИ (заглавными буквами в тексте - ИФ) ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе", - говорится сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц выступили с совместным заявлением во вторник вечером, заявив, что насилие будет продолжаться в течение некоторого времени.

"ХАМАС и Исламский джихад заплатили, и будут продолжать платить за свои действия", - говорится в заявлении.

Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

В то же время, армейская пресс-служба предупредила палестинцев: "Армия обороны Израиля наносит удары по складам оружия ХАМАСА, спрятанным в гражданских зданиях в Газе. Хотя ХАМАС хочет подвергнуть вас опасности, мы настоятельно призываем вас держаться подальше от оружейных объектов ХАМАС и перебраться в безопасные места. Наша цель - нанести удар только по террору".

Совет безопасности ООН соберется 12 мая для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.