Страны ЕС примут ограничения для прибывающих из Индии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) призвала в среду государства-члены ЕС предпринять скоординированные действия по дальнейшему временному ограничению поездок в Евросоюз из Индии с целью ограничения распространения варианта коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженного в этой стране.

В коммюнике ЕК сообщается, что этот шаг следует за предложением Всемирной организации здравоохранения от 10 мая 2021 г. классифицировать данный вариант как "вариант, вызывающий обеспокоенность".

"Важно ограничить до строгого минимума категории путешественников, которые могут прибыть из Индии по важным причинам, и подвергать тех, кому все еще можно приезжать из Индии, строгим мерам тестирования и карантина", - говорится в сообщении Еврокомиссии. Эти меры должны применяться независимо от того, вакцинированы ли путешественники. Граждане ЕС и резиденты Евросоюза, а также члены их семей должны иметь возможность прибывать в Европу, отмечается в коммюнике.

Для обеспечения полностью скоординированной и эффективной реакции на этот вариант и с учетом ухудшающейся ситуации с пандемией в Индии, ЕК предлагает государствам-членам "применить "экстренное торможение" на необязательные поездки из Индии". Такой "механизм экстренного торможения" Еврокомиссия предложила 3 мая добавить в рекомендацию Совета ЕС об ограничении необязательных поездок во время пандемии. При этом в Еврокомиссии уточняют, что ограничения не должны касаться лиц, путешествующих по веским причинам, например, по семейным обстоятельствам; лиц, нуждающихся в международной защите, или перемещающихся по другим гуманитарным причинам.