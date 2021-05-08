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Штаты Карнатака и Тамилнад в Индии введут локдауны из-за COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти штатов Карнатака и Тамилнад, расположенных на юге Индии, в ближайшие дни объявят о введении локдаунов в связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19, передает в субботу агентство Associated Press.

Режимы изоляции в обоих штатах будут действовать с 10 по 24 мая. Кроме того, в субботу ограничения стали действовать в другом штате на юге страны - Керале, где в день теперь выявляют более 40 тыс. случаев COVID-19.

AP отмечает, что решение о скором локдауне в Тамилнаде было принято после того, как накануне в штате было выявлено рекордное количество случаев заболевания - свыше 26 тыс. Тем временем, в столице штата Карнатака - Бангалоре - отмечается больше активных случаев заболевания, чем в каком-либо другом городе Индии, то есть примерно 300 тыс.

Эксперты отмечают, что рост заболеваемости в Бангалоре может вскоре стать серьезнее, чем в Нью-Дели или Мумбаи. Так, математик Мурад Банаджи, строящий модели распространения COVID-19, указал, что по официальным данным, в этом городе числе случаев коронавируса с февраля выросло стократно. Количество положительных анализов на наличие коронавируса, одновременно с тем, увеличилось на 30%.

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Индия занимает второе место среди стран мира по числу заразившихся коронавирусом.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Индии продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки зафиксировано 401 078 новых заразившихся и общее их число достигло 21 млн 892 тыс. 676 человек. Число скончавшихся при рекордном суточном росте в 4 187 составило 238 270 человек. Однако многие эксперты опасаются, что эта статистика не является полной.

Западные СМИ отмечают, что на фоне нынешней волны коронавируса правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди сталкивается с требованиями со стороны оппозиции, судей Верховного суда и медицинских экспертов ввести в стране общенациональный жесткий локдаун, несмотря на сопутствующие экономические потери.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

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