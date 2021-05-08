Штаты Карнатака и Тамилнад в Индии введут локдауны из-за COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти штатов Карнатака и Тамилнад, расположенных на юге Индии, в ближайшие дни объявят о введении локдаунов в связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19, передает в субботу агентство Associated Press.

Режимы изоляции в обоих штатах будут действовать с 10 по 24 мая. Кроме того, в субботу ограничения стали действовать в другом штате на юге страны - Керале, где в день теперь выявляют более 40 тыс. случаев COVID-19.

AP отмечает, что решение о скором локдауне в Тамилнаде было принято после того, как накануне в штате было выявлено рекордное количество случаев заболевания - свыше 26 тыс. Тем временем, в столице штата Карнатака - Бангалоре - отмечается больше активных случаев заболевания, чем в каком-либо другом городе Индии, то есть примерно 300 тыс.

Эксперты отмечают, что рост заболеваемости в Бангалоре может вскоре стать серьезнее, чем в Нью-Дели или Мумбаи. Так, математик Мурад Банаджи, строящий модели распространения COVID-19, указал, что по официальным данным, в этом городе числе случаев коронавируса с февраля выросло стократно. Количество положительных анализов на наличие коронавируса, одновременно с тем, увеличилось на 30%.

Индия занимает второе место среди стран мира по числу заразившихся коронавирусом.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Индии продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки зафиксировано 401 078 новых заразившихся и общее их число достигло 21 млн 892 тыс. 676 человек. Число скончавшихся при рекордном суточном росте в 4 187 составило 238 270 человек. Однако многие эксперты опасаются, что эта статистика не является полной.

Западные СМИ отмечают, что на фоне нынешней волны коронавируса правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди сталкивается с требованиями со стороны оппозиции, судей Верховного суда и медицинских экспертов ввести в стране общенациональный жесткий локдаун, несмотря на сопутствующие экономические потери.