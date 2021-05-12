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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:43Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 159,6 млн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды составило 159 697 341, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 317 685 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен 32 778 621 инфицированный COVID-19 и зафиксировано 582 845 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 348 421 и достигло 23 340 928. За сутки умерли 4 205 человек, всего скончались 254 197 заболевших.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 282 705 заболевших, из них умерло 425 540 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 427,4. В США на 1 млн жителей умерли 1 794 человека, в Индии - 183, в Бразилии - 1 991.

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