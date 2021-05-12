Крупнейший бриллиант из РФ ушел с молотка в Швейцарии за $14,1 млн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle продан на аукционе в Женеве за 12,84 млн швейцарских франков ($14,1 млн), сообщает аукционный дом Christie's.

До торгов, состоявшихся в среду, эксперты оценивали бриллиант в 12 млн - 18 млн швейцарских франков.

В апреле компания "АЛРОСА" сообщила, что бриллиант The Spectacle выставлен на аукцион Christie's Magnificent Jewels.

Бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке "АЛРОСА" "Зарница". Это один из самых крупных кристаллов, добытых "АЛРОСА" в XXI веке. Изготовлению бриллианта специалисты подразделения "Бриллианты АЛРОСА" посвятили более полутора лет. Бриллиант идеально бесцветный, без внутренних включений.

Помимо него коллекция The Spectacle включает 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый бриллиант "Жар-Птица" и 14,83-каратный "Призрак Розы", которые уже нашли своих покупателей. "Призрак Розы" в прошлом году поставил рекорд цены за карат для своего цвета.