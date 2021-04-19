АЛРОСА выставит на аукцион Christie's бриллиант массой свыше 100 карат

Бриллиант The Spectacle Фото: АК "АЛРОСА"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в истории российской огранки бриллиант The Spectacle массой в 100,94 карата выставлен на аукцион Christie's Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве. Об этом сообщила компания "АЛРОСА".

Бриллиант создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке "АЛРОСА" "Зарница". Это один из самых крупных кристаллов, добытых "АЛРОСА" в XXI веке.

Изготовлению бриллианта специалисты подразделения "Бриллианты АЛРОСА" посвятили более полутора лет. Бриллиант идеально бесцветный, без внутренних включений.

Помимо него коллекция The Spectacle включает 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый бриллиант "Жар-Птица" и 14,83-каратный "Призрак Розы", которые уже нашли своих покупателей. "Призрак Розы" в прошлом году поставил рекорд цены за карат для своего цвета.