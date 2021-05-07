Закупки алмазов оказались под угрозой из-за ситуации с COVID в Индии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Закупки алмазного сырья, темпы которых оставались высокими в марте после рекордных уровней начала года, могут оказаться под угрозой из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии. Об этом говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

В последние дни из Индии поступают сообщения о крайне быстром распространении коронавирусной инфекции. При этом сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Midstream продолжал пополнять запасы в марте теми же темпами, что и в январе-феврале, но дальнейшая активность вызывает сомнения из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии.

В марте midstream вновь увеличил запасы, в то же время ухудшение ситуации с коронавирусом привело к прекращению работы ряда мощностей. В марте импорт алмазного сырья в Индию был на 12% выше уровня 2019 года (и более чем на 500% выше данных марта 2020 года), а экспорт бриллиантов был на 4% выше уровня 2019 года (и вырос на 150% г/г). Эти данные свидетельствуют, что аппетит огранщиков в марте не снизился по сравнению с январем-февралем, отмечает "ВТБ Капитал".

Тем не менее, дальнейшая активность midstream сейчас находятся под угрозой, учитывая ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии. В апреле основная алмазная биржа Индии, Bharat Diamond Bourse, была закрыта, но затем продолжила работу с ограничениями. Индийский гранильный сектор получил разрешение работать во время новых ограничений в стране, однако огранщикам пришлось в апреле сократить мощности на 10-50%, и больше всего пострадали производители мелких бриллиантов. Более того, производители алмазов в основной индийской средней провинции Сурат отметили массовый отток рабочих, который также может негативно повлиять на производство бриллиантов в ближайшем будущем.

Продажи алмазов в первом квартале выросли на фоне сокращения запасов производителей и спроса в огранке. По оценкам "ВТБ Капитала", продажи алмазов поднялись в первом квартале на 22%, до 40 млн карат.

При этом майские продажи "АЛРОСА" и De Beers могут быть скромными. В марте продажи "АЛРОСА" ($345 млн) были на 26% ниже исторического уровня для этого месяца, а продажи De Beers ($440 млн) – на 15% меньше. В обоих случаях рост к пандемийному марту прошлого года был более чем значительный (132% и 406% соответственно).

По оценкам Rapaport, продажи De Beers в течение четвертого цикла в мае останутся на уровне $330-400 млн, что на 25-38% ниже нормального уровня. Снижение произойдет из-за ограниченного предложения De Beers после сильного сокращения запасов в январе-марте и ситуации с коронавирусом в Индии. Также Rapaport предполагает, что цены в мае остались неизменными.

Поскольку в апреле сайта De Beers не было, продажи "АЛРОСА" в этом месяце могли быть неплохими. Однако в мае и в ближайшие месяцы результаты могут быть скромными из-за вспышки COVID-19 в Индии.

Ассортимент продаж "АЛРОСА" и De Beers улучшился в первом квартале на 8% (после падения на 7% в четвертом квартале 2020 года), что вызвано реализацией камней более высокого качества. Но если стоимость ассортимента De Beers выросла на 18% г/г, то у "АЛРОСА" ассортимент ухудшился на 5%, сделав цены близкими к предыдущему кварталу.

Цены на бриллианты продолжали расти в апреле, и можно ожидать, что эта тенденция сохранится в следующие месяцы на фоне дефицита предложения и высокого спроса в ритейле на ключевых рынках.

Продажи алмазного сырья в первом квартале значительно выросли на фоне устойчивого спроса midstream, что, учитывая отстающее производство, привело к сокращению запасов добывающих компаний до самого низкого уровня со второго квартала 2018 года. "Мы ожидаем восстановления добычи алмазов в следующих кварталах благодаря решению операционных проблем на основных активах", - говорится в обзоре.

Добыча алмазов остается низкой. В первом квартале глобальная добыча алмазов упала на 22%, до 24 млн карат, что вызвано приостановкой добычи на Ekati, закрытием Argyle в начале года и 6-7%-ным сокращением производства основными алмазодобытчиками.

Тем не менее, во втором квартале добыча может быть поддержана за счет открытия Ekati в сочетании с восстановлением производства "АЛРОСА" и De Beers. Несмотря на слабые данные первого квартала, De Beers подтвердила свой прогноз на 2021 год на уровне 32-34 млн карат. В итоге, по итогам года "ВТБ Капитал" прогнозирует рост добычи алмазов на 5%.