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В Лондоне женщина обменяла бриллианты на стеклянные камешки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Женщина украла бриллианты стоимостью 4,2 миллиона фунтов стерлингов у ювелира, подменив их стеклянными камешками, сообщает BBC News.

Женщина по имени Лулу Лакатош выдавала себя за геммолога в ювелирном магазине и похитила семь бриллиантов, действуя с сообщниками. Дело о краже рассматривает Саутуоркский Королевский суд. Лакатош отрицает заговор с целью кражи 10 марта 2016 года.

В марте 2016 года ювелирный магазин Boodles в Лондоне получил заказ от израильтянина Саймона Глаcа, который хотел купить семь алмазов и обратился за помощью к представителю сети магазинов Николасу Уэйнрайту. Продажа драгоценностей была согласована после встречи в Монако, на которой Николаса познакомили с россиянином Александром. Он в свою очередь пообещал прислать ювелирного эксперта Анну для оценки.

Она должна была осмотреть камни, прежде чем они будут помещены в мешок, который будет храниться в Boodles до тех пор, пока ювелиры не получат деньги.

Оценка украшений происходила 10 марта 2016 года. По версии следствия, Лакатош якобы была женщиной, представившейся Анной. Николас провел оценщицу к сейфу и показ алмазы, но был отвлечен. Прокурор Филипп Стотт сказал, что мисс Лакатош положила коробку с драгоценными камнями в свою сумочку, когда мистер Уэйнрайт поднялся наверх. В ювелирном магазине осталась аналогичная коробка, но не с бриллиантами, а со стеклянными камнями. После она переоделась в туалете соседнего паба и покинула Лондон.

Лулу Лакатош была арестована во Франции в сентябре 2020 года, а затем экстрадирована в Великобританию. Суд над ней продолжается.

Великобритания Лондон

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