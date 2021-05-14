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Дипломатов стран ЕС не пустили в Минске на суд по "делу студентов"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Дипломатам стран Европейского союза не удалось получить доступ в зал суда в белорусской столице, где судят студентов за участие в протестах после президентских выборов 2020 года.

"Сегодня дипломатам стран Европейского союза не удалось получить доступ в зал суда, где группу студентов и преподавателей должны были судить за протест против фальсификаций на выборах президента Беларуси в августе 2020 года", - говорится в сообщении на странице представительства ЕС в фейсбуке в пятницу.

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Там отмечается, что дипломатические миссии имеют право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях следить за развитием ключевых событий в странах, в которых они работают, в том числе - за ходом судебных заседаний по важным делам.

"Прозрачность деятельности судов в Беларуси закреплена законом, чтобы обеспечить фундаментальное право всех задержанных на независимый и справедливый суд. Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ и обеспечить соблюдение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом об гражданских и политических правах", - отмечено в сообщении.

"Дело студентов"

По "делу студентов" проходят 12 человек: 10 студентов разных столичных вузов, преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Ольга Филатченкова и член основного состава Координационного совета (КС) оппозиции, помощник Светланы Тихановской Алана Гебремариам. Они были задержаны 12 ноября прошлого года за участие в акциях протеста. Филатченкова была одной из участников видеообращения преподавателей БГУИР против насилия, принимала участие в забастовке.

Фигурантов обвиняют в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшим нарушение работы учреждений и транспорта. Все они признаны правозащитниками политзаключенными.

В пятницу возле Дома правосудия в Минске, где началось рассмотрение "дела студентов", задержали 14 человек.

В Белоруссии после 9 августа начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия ЕС Минск

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