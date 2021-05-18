В Белоруссии заблокировали сайт TUT.BY

В офисы и к некоторым редакторам пришли сотрудники Департамента финансовых расследований

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии сообщило, что по уведомлению Генпрокуратуры заблокировало доступ к сайту информационного ресурса TUT.BY и его копиям.

По данным министерства, надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения закона о СМИ в публикациях запрещенной информации на этом сайте. "В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", - говорится в пресс-релизе.

В Мининформе напомнили, что статья 38 Закона о СМИ запрещает на сайтах СМИ распространять информацию о имени организаций, не прошедших госрегистрацию.

Редакция через Telegram предложила следить за новостями TUT.BY в соцсетях.

Утром 18 мая в офисы редакции TUT.BY пришли сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР), написал в фейсбуке соучредитель издания Кирилл Волошин. "В офисы TUT и Hoster.by пришел ДФР. К редакторам тоже. Директора не отвечают", - сообщил он.

Редакция сообщила со ссылкой на сотрудников, что сразу к нескольким из них пришли сотрудники ДФР, в том числе к главному редакцию Марине Золотовой.

Вскоре Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля сообщил, что возбудил в отношении должностных лиц ООО "Тут Бай Медиа" уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере. В ведомстве уточнили, что "Тут Бай Медиа" в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ), однако "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Изучив допущенные нарушения, ведомство решило 18 мая лишить ООО "Тут Бай Медиа" права на налоговые льготы.

"В результате необоснованного использования ООО "Тут Бай Медиа" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в пресс-релизе КГК.

В ведомстве сообщили, что проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

TUT.BY - белорусский информационно-сервисный портал, который принадлежит ООО "Тут Бай Медиа". Сетевое издание tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. 3 декабря 2020 года суд лишил издание статуса СМИ.

17 мая журналистка TUT.BY Любовь Касперович получила 15 суток ареста после задержания 14 мая у Дома правосудия в Минске, где она делала репортаж о суде над студентами, задержанными на протестах 12 ноября.