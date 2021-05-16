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Зашедший в Черное море британский корабль взял курс на Одессу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Патрульный корабль британского Королевского Военно-морского флота Trent ("Трент"), зашедший в воскресенье в акваторию Черного моря, направляется в Одессу, сообщило посольство Соединенного Королевства в Турции.

Об этом говорится в сообщении британского диппредставительства в твиттере.

Как отметили в посольстве, "работая вместе с нашими партнерами по НАТО и партнерами в регионе, Великобритания продолжит обеспечивать безопасность и стабильность".

Российские военные ранее сообщили о начале слежения за зашедшим в Черное море кораблем британского ВМФ.

В настоящее время в Черном море также находится корвет ВМС Франции Commandant Birot ("Командан Биро"), который зашел туда 11 мая. Как сообщало Минобороны РФ, после захода корабля российские военные также приступили к слежению за ним.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Черное море Великобритания

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