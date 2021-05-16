Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 521 726+627 518

Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черное море

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Патрульный корабль ВМС Великобритании "Трент" вошел в Черное море, за ним следит Черноморский флот России, сообщил в воскресенье Национальный центр управления обороной РФ.

По его данным, британский корабль зашел в акваторию Черного моря 16 мая.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В миреРоссийский Су-27 сопроводил самолеты ВВС Франции над Черным моремЧитать подробнее

11 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что Черноморский флот следит за действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря.

10, 11 и 12 мая российские военные заявляли, что в воздух поднимались истребители дежурных сил ПВО для сопровождения над морем самолетов ВВС Франции.

Как сообщалось, 22 апреля в Крыму состоялся основной этап маневров с участием более 10 тыс. российских военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В этот же день руководство Минобороны РФ отдало приказ о возвращении частей и подразделений из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи украинской границы как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Черное море Черноморский флот Великобритания

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

Израиль нанес удар по дому военного лидера движения ХАМАС

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

МИД КНР раскритиковал вывод войск США из Афганистана

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

ХАМАС в ночь на воскресенье продолжил ракетный обстрел Израиля

Дипломатическое противостояние

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства

ВВС Израиля нанесли массированные удары по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли массированные удары по сектору Газа

СМИ потребовали от Израиля объяснить уничтожение новостных офисов

СМИ потребовали от Израиля объяснить уничтожение новостных офисов

В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины

В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины

РФ предложила Москву в качестве площадки для переговоров ближневосточных стран

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');