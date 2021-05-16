Российские военные сообщили о корабле ВМС Великобритании в Черное море

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Патрульный корабль ВМС Великобритании "Трент" вошел в Черное море, за ним следит Черноморский флот России, сообщил в воскресенье Национальный центр управления обороной РФ.

По его данным, британский корабль зашел в акваторию Черного моря 16 мая.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

11 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что Черноморский флот следит за действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря.

10, 11 и 12 мая российские военные заявляли, что в воздух поднимались истребители дежурных сил ПВО для сопровождения над морем самолетов ВВС Франции.

Как сообщалось, 22 апреля в Крыму состоялся основной этап маневров с участием более 10 тыс. российских военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В этот же день руководство Минобороны РФ отдало приказ о возвращении частей и подразделений из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи украинской границы как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.