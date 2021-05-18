Российский флот провел в Черном море учения на фоне захода британского корабля

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" и носитель ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" провели учение по поиску подлодок на фоне захода в регион британского патрульного корабля "Трент", сообщили в пресс-службе флота во вторник.

"Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Черноморского флота (ЧФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Григорович" отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, учение проведено в одном из морских полигонов в акватории Черного моря, роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки "Колпино".

"На завершающем этапе выхода в море гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника", - добавили в пресс-службе.

В воскресенье Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Черное море вошел патрульный корабль ВМФ Великобритании "Трент", за ним следит российский флот.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Трент" ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая 2021 года", - говорится в сообщении центра.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

11 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что Черноморский флот следит действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции.

10, 11 и 12 мая российские военные сообщали, что в воздух поднимались истребители дежурных сил ПВО для сопровождения над Черным морем самолетов ВВС Франции.