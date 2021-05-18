Российский флот провел в Черном море учения на фоне захода британского корабля
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" и носитель ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" провели учение по поиску подлодок на фоне захода в регион британского патрульного корабля "Трент", сообщили в пресс-службе флота во вторник.
"Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Черноморского флота (ЧФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Григорович" отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, учение проведено в одном из морских полигонов в акватории Черного моря, роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки "Колпино".
"На завершающем этапе выхода в море гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника", - добавили в пресс-службе.
В воскресенье Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Черное море вошел патрульный корабль ВМФ Великобритании "Трент", за ним следит российский флот.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Трент" ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая 2021 года", - говорится в сообщении центра.
Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
11 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что Черноморский флот следит действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции.
10, 11 и 12 мая российские военные сообщали, что в воздух поднимались истребители дежурных сил ПВО для сопровождения над Черным морем самолетов ВВС Франции.
Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава". Спущен на воду 27 июля 1979 года. Сочетает высокую маневренность, мореходность, скорость, способен действовать в удалённых районах Мирового океана.
Корабль оснащён, в частности, 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.
"Адмирал Григорович", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружён ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.
В 2016 и 2017 годах корабль совершил пуски крылатых ракет "Калибр" по террористическим группировкам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в Сирии.