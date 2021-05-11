Российский флот начал следить за вошедшим в Черное море кораблем ВМС Франции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные приступили к слежению за кораблем ВМС Франции, который во вторник вошел в Черное море.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

10 и 11 мая российские военные сообщали о сопровождении самолетов ВВС Франции над Черным морем.

Во вторник Черноморский флот РФ сообщил, что истребитель Су-30 был поднят в воздух для сопровождения двух самолетов "Мираж-2000" и одного самолета-заправщика C-135 ВВС Франции.

10 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что для сопровождения над Черным морем самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции вылетали российские истребители Су-27.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап маневров с участием более 10 тыс. российских военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. 22 апреля руководство Минобороны РФ отдало приказ о возвращении частей и подразделений из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.