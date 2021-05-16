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В Газе сообщили о гибели более 170 палестинцев из-за ударов Израиля

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Власти контролируемого ХАМАС сектора Газа сообщили в воскресенье о гибели 174 палестинцев в ходе нынешней израильской военной операции.

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По сообщению израильских СМИ, в Газе утверждают, что 47 из погибших - дети.

Кроме того, по подсчетам ХАМАС, еще 1,2 тыс. палестинцев получили ранения.

Днем ранее представитель ЦАХАЛа сообщил, что по самым осторожным израильским оценкам, в секторе Газа погибли не менее 75 палестинских боевиков. Также он отметил, что часть запускаемых боевиками ракет падает на сам сектор Газа: по израильским данным, это привело к гибели более 20 палестинцев.

Израиль с 10 мая наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.

Израиль сектор Газа ХАМАС

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