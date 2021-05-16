Израиль нанес удар по дому военного лидера движения ХАМАС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В ходе ударов по целям движения ХАМАС в секторе Газа израильские военные атаковали дом Йехьи Синвара, который с 2017 года возглавляет политическое и военное крыло ХАМАС в секторе, сообщили подконтрольные движению СМИ.

О его судьбе не сообщается.

Палестинское движение ХАМАС в ночь на воскресенье предприняло обстрел Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии. Как сообщает издание The Times of Israel, в ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности. В ответ на пуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе Газа.

Самолёты Военно-воздушных сил Израиля в ночь на воскресенье "наносят очередную серию массированных ударов по сектору Газа", передаёт The Times of Israel. Газета, ссылаясь на данные палестинских СМИ, сообщает, что "в последние часы по сектору было нанесено более 100 ударов.

Палестинские медики сообщили, в результате ударов в ночь на воскресенье погибли четыре человека, 25 получили ранения. По их данным, всего с начала обострения ситуации в понедельник в Газе погибли не менее 149 человек, в том числе 41 ребенок. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

Как сообщалось ранее, израильские ВВС в субботу атаковали здание, где располагались офисы местных и международных СМИ, включая агентства Associated Press (AP) и "Аль-Джазира". Израиль заявил, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.

В связи с этим, как заявил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генсек "встревожен" жертвами среди гражданского населения в Газе и "глубоко обеспокоен" ударом Израиля по зданию, в котором находились международные СМИ. "Обеспокоенность по поводу безопасности журналистов и необходимость обеспечения их защиты" выразил в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден. АР осудила нападение и попросила Израиль представить доказательства. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил вечером в субботу, что "проводимая Израилем операция все еще в разгаре, она не завершена и будет продолжаться столько, сколько потребуется".