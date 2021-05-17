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Израиль заявил, что нанес авиаудары по домам девяти командиров ХАМАС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявляет, что в течение последних часов авиация нанесла удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа, передает The Times of Israel.

"Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры, а в некоторых из них даже были обнаружены склады оружия", - заявили израильские военные.

Отмечается, что авиаударам подверглись дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты города Газа и командира бригады Аль-Шати. Дом в районе Шехайя, используемый военной разведкой ХАМАСА, также стал мишенью, добавляет армия.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об ударе по тоннелю ХАМАС, прорытого рядом с детским садом и мечетью.

Ранним утром в понедельник Армия обороны Израиля возобновила авиаудары по по сектору Газа. ХАМАС также продолжил ракетные пуски по гражданским районам Израиля. Нынешнее обострение конфликта и обмен ударами продолжаются уже неделю.

В субботу израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, в том числе агентство Associated Press и телеканал Al Jazeera. Журналисты покинули здание до атаки. Позднее СМИ потребовали от Израиля объяснений за уничтожение редакций.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании находился разведывательный штаб ХАМАС, использовавший СМИ и журналистов как прикрытие.

Израиль Сектор Газа ХАМАС

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