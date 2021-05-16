СМИ требуют от Израиля объяснить уничтожение новостных офисов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новостные организации потребовали в субботу объяснений по поводу израильского авиаудара, который был нанесен по зданию города Газа, в котором находились офисы агентства Ассошиэйтед Пресс, телекомпании Аль-Джазира и других средств массовой информации. Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты были эвакуированы из 12-этажной башни аль-Джалаа после того, как израильские военные предупредили о готовящемся ударе. Три тяжелые ракеты попали в здание в течение часа, тем самым прекратив на некоторое время освещение продолжающегося конфликта между группировкой боевиков ХАМАС и Израилем.

Исполняющий обязанности генерального директора сети "Аль-Джазира Медиа" Мостефа Суаг назвал действия со стороны Израиля "четким актом", призванным помешать журналистам освещать конфликт. Израиль, в свою очередь, ответил, что ХАМАС использует журналистов в качестве живого щита, но не предоставил никаких доказательств в подтверждение этих утверждений.

Ранее Белый дом связался с израильскими властями после удара авиации по бюро информационного агентства Associated Press в секторе Газа, и заявил Израилю о необходимости обеспечения безопасности журналистов и независимых СМИ.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с военнослужащими израильской армии.