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Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, журналисты покинули здание до атаки, сообщает в субботу Times of Israel.

В частности, в здании работали журналисты агентства Associated Press, телеканала Al Jazeera.

Как отмечает Jerusalem Post, примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о том, чтобы эвакуировать журналистов и жителей дома. Предположительно, незадолго до атаки люди его покинули.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Ситуация обострилась с 10 мая, после того, как ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля после отказа израильской стороны выполнить требование и вывести силовиков из района Иерусалима, где были беспорядки и столкновения.

Израиль отвечает на обстрелы ударами по ракетным установкам и значимым представителям ХАМАСа. С обеих сторон есть жертвы. В населенных пунктах, где живут и арабы, и евреи, происходят столкновения. Беспорядки с жертвами начались и у границ Западного берега Иордана, где, по последним данным палестинской стороны, были убиты десять участников нападений на израильских военных.

сектор Газа Израиль

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