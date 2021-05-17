Ближневосточный "квартет" провел экстренные консультации по ситуации с Израилем и Палестиной

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставители ближневосточного "квартета" провели экстренные консультации в формате телеконференции, обсудили шаги, направленные на деэскалацию палестино-израильского конфликта, заявили в понедельник в МИД РФ.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД России, телеконференция состоялась накануне.

"Были обсуждены возможные практические шаги "квартета", направленные на скорейшую деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильской силовой конфронтации, установление режима прекращения огня и обеспечение защиты гражданского населения. При этом была констатирована необходимость неукоснительного соблюдения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Как отметили на Смоленской площади, Москва акцентировала, что "наряду с усилиями по безотлагательному прекращению" огня важно "в кратчайшие сроки приступить к созданию благоприятных условий для открытия политических перспектив урегулирования кризиса и перезапуска прямых палестино-израильских переговоров". Это необходимо для "решения вопросов окончательного статуса на базе соответствующих резолюций СБ и ГА ООН, а также "принципа двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", подчеркнули в МИД РФ.

"В связи с этим была подчеркнута особая актуальность проведения заседания "квартета" на министерском уровне с последующей организацией консультативной встречи "четверки" с ключевыми арабскими странами, палестинцами и израильтянами", - отмечается в сообщении.

В ближневосточный "квартет" по мирному урегулированию Арабо-израильского конфликта входят ЕС, Россия, США и ООН.