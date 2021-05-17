Израильские военные сорвали попытку ХАМАС атаковать с моря

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля объявила в понедельник о пресечении попытки ХАМАС провести атаку с моря, пишет The Times of Israel.

По версии ЦАХАЛа, военные заметили у берега моря на севере сектора Газа группу бойцов ХАМАС, готовящих оружие, обычно используемое боевыми пловцами.

"Их судно находилось у берега. Судя по всему, они собирались провести операцию по саботажу в территориальных водах Израиля", - отмечается в заявлении израильской армии.

В итоге по боевикам и их судну нанесли удары как военно-воздушние, так и военно-морские силы Израиля.

С 10 мая Израиль проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.