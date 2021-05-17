Вашингтон одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на $725 млн

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена проинформировала конгресс, что одобрила продажу Израилю партии высокоточного оружия и военного оборудования на сумму в $725 млн. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в конгрессе.

В основном речь идет о комплектах оборудования JDAM (англ.: Joint Direct Attack Munition), которые используются для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы, способные поражать цель с высокой точностью. Производством этих комплектов занимается компания Boeing.

Решение о продаже было принято 5 мая – до начала израильской операции по нанесению ударов по сектору Газа, пишет газета.

В статье отмечается, что в конгрессе традиционно одобряют совершение подобных сделок с Израилем. Однако некоторые конгрессмены-демократы на этот раз выразили сомнения по поводу целесообразности такой поддержки Израиля.

У конгрессменов в подобных случаях есть 20 дней после официального уведомления о сделке на то, чтобы подготовить необязательную для исполнения резолюцию, в которой они могут либо поддержать решение администрации, либо раскритиковать его.

С 10 мая Израиль проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.